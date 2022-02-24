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Сборные Польши, Чехии и Швеции по футболу выступили против проведения матчей в России

Матч отбора на чемпионат мира Россия - Польша должен пройти 24 марта в Москве
Стадион "ВТБ-Арена" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Стадион "ВТБ-Арена"
© Сергей Бобылев/ТАСС
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ЧМ-2022 по футболу
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