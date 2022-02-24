Чесноков: Даниил Медведев заслужил звание первой ракетки мира

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев заслуженно станет первой ракеткой мира. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Рад, что российский теннисист станет первой ракеткой мира. Было бы идеально, если бы Медведев выиграл бы сейчас турнир [в Акапулько] и обыграл бы [Рафаэля] Надаля в полуфинале. Медведев так работает со своим тренером [Жилем Серварой] , это просто каторжный труд, он заслуживает быть первой ракеткой, Джокович уже столько времени был на вершине. Я думаю, это здорово", - сказал Чесноков.

Медведев гарантированно займет первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 28 февраля. Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае. Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в мексиканском Акапулько, где сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой. В полуфинале Медведев может встретиться с Рафаэлем Надалем.