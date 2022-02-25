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Биатлон

Сборная Украины по биатлону отказалась от участия в последних этапах Кубка мира

Такое решение принято в связи с ситуацией вокруг России и Украины

ТАСС, 25 февраля. Сборная Украины по биатлону не будет принимать участия в последних этапах Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Сообщается, что решение связано с осложнением военно-политической ситуации вокруг России и Украины. Также команда отказывается от участия в Кубке Международного союза биатлонистов (IBU), члены сборной не будут принимать участия в сборах.

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти, девятый этап - с 10 по 13 марта в эстонском Отепя, десятый - с 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене.

Два заключительных в этом сезоне этапа Кубка IBU пройдут в Швейцарии (3-6 марта) и Италии (10-13 марта).

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