Саммелвуо ушел с поста главного тренера волейбольного клуба "Зенит"

ТАСС, 25 февраля. Главный тренер санкт-петербургского волейбольного клуба "Зенит" Туомас Саммелвуо принял решение покинуть команду по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

"Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьезной вовлеченности во все ключевые процессы главы тренерского штаба. Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам "Зенита". Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира", - говорится в заявлении пресс-службы.

Финн Саммелвуо с 2019 года возглавляет мужскую сборную России. Главным тренером "Зенита" он стал также в 2019 году.

Саммелвуо 46 лет, под его руководством сборная России заняла второе место на олимпийских играл в Токио, в финале уступив французам со счетом 2:3. Также Саммелвуо возглавлял национальную команду Финляндии с 2013-го по 2019 год. В России финн был главным тренером кемеровского "Кузбасса" (2016-2019), с которым завоевал золотые медали национального первенства в сезоне-2018/19.

Проведение чемпионата мира по волейболу запланировано на период с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры турнира должны пройти в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.