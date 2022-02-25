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Летние неолимпийские виды спорта

Почти 700 самбистов из 60 регионов примут участие в чемпионате России в Верхней Пышме

Турнир завершится 28 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Почти 700 спортсменов из более 60 субъектов РФ заявились для участия в чемпионате России по самбо, который стартовал в пятницу в Верхней Пышме (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Турнир проходит во Дворце спорта УГМК с 25 по 28 февраля. "Его победители получат право выступить на чемпионате мира, а серебряные призеры - на чемпионате Европы. На данный момент на чемпионат России - 2022 в Верхней Пышме уже заявилось почти 700 человек из более 60 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Свердловскую область на соревнованиях представляют более 80 человек.

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