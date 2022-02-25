Федерация баскетбола Нидерландов отменила отборочный матч на Кубок мира с россиянами

ТАСС, 25 февраля. Федерация баскетбола Нидерландов объявила об отмене домашнего матча с командой России в рамках отборочного турнира на Кубок мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Нидерландов.

24 февраля сборная России победила нидерландских баскетболистов в Перми со счетом 80:69. Второй матч должен был состояться в воскресенье в Нидерландах.

Причиной отмены матча Федерация баскетбола Нидерландов назвала ситуацию на Украине. Федерация рассчитывает на поддержку Международной федерации баскетбола (ФИБА) и надеется, что игра против команды России сможет пройти позднее.

Сборная России выступает в группе H вместе с командами Италии, Исландии и Нидерландов. Россияне занимают первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков, следом идут сборные Исландии (5 очков), Италии (4) и Нидерландов (3). Три лучшие сборные попадут во второй групповой этап, где сыграют с тремя лучшими командами квартета G, в котором выступают сборные Грузии, Испании, Северной Македонии и Украины. По итогам второго группового этапа три лучшие команды своих групп попадут на Кубок мира.