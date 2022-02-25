Домашние матчи российских клубов в баскетбольной Евролиге пройдут на нейтральных площадках

ТАСС, 25 февраля. Домашние матчи "Зенита", УНИКСа и ЦСКА в баскетбольной Евролиге состоятся на нейтральных аренах. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Сообщается, что матчи пройдут в соответствии с графиком. Ранее Евролига перенесла ближайшие игры российских клубов. Матчи ЦСКА и УНИКСа были запланированы на четверг. Армейцы должны были встретиться на выезде с германской "Баварией", казанцы - в гостях с испанской "Басконией". "Зенит" должен был сыграть дома против испанской "Барселоны" 25 февраля.

"Решения были приняты для защиты честности и непрерывности соревнований, позволяя командам продолжать отстаивать свое право соревноваться, изолируя спорт от любых политических действий. Аналогичным образом вышеуказанные решения соответствуют высшему приоритету баскетбольной Евролиги, который заключается в защите неприкосновенности игроков, тренеров, болельщиков и персонала. Евролига продолжит следить за ситуацией, в том числе за любыми правилами, введенными национальными и международными властями, и при необходимости внесет любые необходимые изменения в вышеупомянутые решения", - говорится в заявлении.

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, в активе команды 14 побед в 23 матчах. ЦСКА с 14 победами в 24 играх располагается на шестой строчке, УНИКС идет восьмым с 13 победами в 25 встречах.