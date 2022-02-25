Мостовой прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для "Спартака"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой хотел, чтобы московский клуб сыграл в 1/8 финала Лиги Европы против испанской "Барселоны". Об этом Мостовой рассказал ТАСС.

В пятницу прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Московскому "Спартаку" в соперники достался германский "Лейпциг". Первый матч состоится 10 марта в Лейпциге, ответная встреча пройдет 17 марта на нейтральном поле.

"Думаю, жеребьевка сложилась нормально. Когда выпала "Барселона", я бы хотел, чтобы "Спартаку" досталась именно она. Это было бы интереснее, престижнее. Кстати, она могла достаться, но "Барселоне" выпал турецкий "Галатасарай". "Лейпциг" хорошая команда, они в последние годы играют либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы", - сказал Мостовой.

Также он прокомментировал тот факт, что "Лейпциг" возглавляет бывший тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "Многие обратили на это внимание, но не я. Тедеско пришел в "Спартак", ушел из него, и все. Ясно, что все сейчас будут акцентировать на этом внимание, хотя он проработал недолго и ничего особенного не сделал", - отметил собеседник агентства.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании исполнительного комитета принял решение о том, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под его эгидой, будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах. Место проведения ответного матча будет определено позднее.

"Ясно, что с учетом того, что "Спартак" проведет матч не на своем поле, ему будет труднее. Хотя правило выездного гола отменили, и на примере вчерашнего матча между "Зенитом" и испанским "Бетисом" мы это видели. Забей "Зенит" гол, и команды играли бы дополнительное время. Голы на выезде теперь не считаются, хоть со счетом 4:4 в первой игре сыграй, а во второй по нулям, и будет дополнительное время. Конечно, неприятно играть на нейтральном поле, но а что делать", - сказал Мостовой.