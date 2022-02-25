Вдали от дома. "Спартак" в Лиге Европы сыграет с "Лейпцигом" на выезде и нейтральном поле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Последний представитель России в футбольных еврокубках, московский "Спартак", в пятницу узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Им по итогам жеребьевки стал германский "Лейпциг", который возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Незадолго до жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета организации, связанное с политической обстановкой вокруг Украины. На нем было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в пригород Парижа Сен-Дени. Таким образом, решающий матч главного еврокубкового турнира пройдет не на "Газпром Арене", а на "Стад де Франс".

Также УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные будут проводить домашние матчи под эгидой организации на нейтральных стадионах. Таким образом, еще до жеребьевки "Спартак" узнал, что домашний матч 1/8 финала Лиги Европы 17 марта ему предстоит провести на нейтральном поле (первая игра состоится 10 марта на поле соперника). После этого объявления руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил журналистам, что московский клуб ждет от европейских футбольных властей официальной информации, исходя из которой "Спартак" предпримет дальнейшие действия. "Мы готовы к разным сценариям", - отметил он. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", ясности относительно того, где "Спартак" проведет ответный матч против "Лейпцига", пока нет. В УЕФА не ответили на запрос относительно сроков, в которые российский клуб должен назвать страну, город и стадион, где он планирует принять команду из Германии. "Московский клуб имеет возможность заявить в УЕФА стадион по своему выбору. Для этого, помимо согласия самой арены, необходимо, чтобы она соответствовала всем организационным требованиям, а соперник имел возможность до нее добраться", - прокомментировал ТАСС сложившуюся ситуацию генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Президент РФС, член исполкома УЕФА Александр Дюков, в свою очередь, негативно отреагировал на пятничное решение. "РФС не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков. Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей - с высоким уровнем организации и безопасности", - заявил глава российского футбола. Пути Доменико Тедеско и Руя Витории не пересеклись Участие "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы напрямую связано с фигурами сразу двух бывших главных тренеров команды. Первый из них, германский специалист Доменико Тедеско, работал в Москве с октября 2019 года по май 2021 года и по итогам прошлого сезона помог красно-белым занять второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), после чего покинул клуб, не став продлевать истекающий контракт. Этот результат позволил "Спартаку", который принял португалец Руй Витория, принять участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На этой стадии российская команда дважды проиграла бывшей команде Витории, "Бенфике", и попала в групповой турнир Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубке "Спартак" попал в непростую группу, где его соперниками стали итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Вопреки всем прогнозам и ожиданиям красно-белые не просто попали в плей-офф, но заняли первое место и сразу вышли в 1/8 финала. Для сравнения, ставшие вторыми неаполитанцы, которых москвичи обыграли дважды (3:2 - на выезде, 2:1 - дома), в стыках за право попасть в эту стадию по сумме двух игр уступили вылетевшей из Лиги чемпионов испанской "Барселоне" (1:1 - на выезде, 2:4 - дома).

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Каталонцы, которые выбили "Наполи", были в числе потенциальных соперников "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы. Также в этом списке были еще две испанские команды, "Севилья" и "Бетис", итальянская "Аталанта", португальские "Порту" и "Брага", шотландский "Рейнджерс", а также "Лейпциг". Именно последний волей жребия и достался красно-белым. Играть с "Лейпцигом" предстоит уже четвертому главному тренеру "Спартака" за три последних сезона. В конце прошлого года команду возглавил итальянец Паоло Ваноли. До этого 49-летний специалист не работал главным тренером в клубах - он был ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. Также новый наставник красно-белых возглавлял юношеские команды Италии разных возрастов. Под нового главного тренера "Спартак" в зимнее трансферное окно провел активную трансферную кампанию. В период дозаявок были приобретены ямайский форвард Шамар Николсон (бельгийский "Шарлеруа"), полузащитники Даниил Хлусевич (тульский "Арсенал"), Данил Пруцев ("Крылья Советов") и Кристофер Мартинс Перейра (швейцарский "Янг Бойз", аренда до конца сезона), защитники Леон Классен (австрийский "Тироль") и Никита Чернов ("Крылья Советов"), а также вратарь Илья Свинов ("Факел"). Также клуб сохранил в составе одного из лидеров, французского защитника Самуэля Жиго - игрок, у которого летом истекал контракт, был продан в "Марсель" и взят в аренду до конца сезона. Разлука не продлилась и года Доменико Тедеско прекратил работу со "Спартаком" 16 мая, когда в 30-м туре чемпионата России помог команде впервые с сезона-2017/18 попасть в тройку призеров. После этого он вернулся на родину. В прошлом декабре он получил приглашение от "Лейпцига", который к 15-му туру чемпионата Германии находился на 11-м месте из 18. Тогда руководство клуба отправило в отставку американца Джесси Марша и пригласило 36-летнего специалиста.

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Под руководством Тедеско "Лейпциг" провел 12 матчей во всех турнирах, в которых одержал восемь побед. По два раза его новая команда сыграла вничью и проиграла. Первое из поражений стало сенсационным, поскольку команда уступила одному из аутсайдеров Бундеслиги - "Арминии" (0:2); второе было более ожидаемым - от лидера германского футбола мюнхенской "Баварии" (2:3). После прихода нового главного тренера "Лейпциг" поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата; отставание от идущего третьим "Байера" составляет четыре очка, от располагающихся на второй и первой строчках дортмундской "Боруссии" и "Баварии" - 12 и 18 очков соответственно. Для сравнения, в "Спартаке" у Доменико Тедеско менее впечатляющая статистика. Из 54 игр во всех турнирах, а речь идет только о чемпионате и Кубке России, он выиграл ровно половину - 27. Еще десять раз красно-белые при нем играли вничью, а 17 раз встречи заканчивались поражениями московской команды. Между последним матчем в качестве главного тренера "Спартака" и первым против бывшей команды для Доменико Тедеско не минуло и года. В день, когда его "Лейпциг" дома примет красно-белых, с момента его ухода пройдет девять месяцев и 22 дня. "Болельщики любят такие истории" Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия в интервью официальному сайту клуба поделился мнением о том, что красно-белым предстоит сыграть против новой команды бывшего главного тренера. "Лейпциг" - сильная команда, которая сейчас показывает отличный футбол. В ее составе очень качественные футболисты, хорошая линия атаки", - сказал он. "Безусловно, будет интересное противостояние, тем более соперника возглавляет Доменико Тедеско. А болельщики любят такие истории. Со своей стороны могу сказать, что мы сделаем все возможное для прохода в следующую стадию", - добавил Джикия.