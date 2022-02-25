На нуле. Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Бетисом" и вылетели из Лиги Европы

ТАСС, 25 февраля. Действующий чемпион России по футболу "Зенит" на выезде сыграл вничью с испанским "Бетисом" в ответном матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершилась со счетом 0:0.

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Выступление "Зенита" на международной арене в сезоне-2021/22 подошло к концу - он по сумме двух матчей уступил "Бетису". Первая игра, которая состоялась 17 февраля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского клуба. С учетом того, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед началом сезона отменил правило выездного гола, "Зениту" для прямого выхода в 1/8 финала было необходимо обыграть "Бетис" с разницей в два мяча - 2:0, 3:1, 4:2 и так далее. Победа с разницей в один мяч позволяла перевести игру в дополнительное время и, в случае ничьей в бонусные 30 минут, серию пенальти. Российский клуб был близок к тому, чтобы выполнить задачу-минимум. На первой добавленной ко второму тайму минуте турецкий арбитр Халил Мелер отменил гол защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). За мгновение до результативного удара головой со стороны игрока обороны сине-бело-голубых его одноклубник Александр Ерохин наступил на ногу сопернику. Этого непреднамеренного действия полузащитника было достаточно, чтобы отменить взятие ворот. Матч против "Бетиса" стал дебютным в еврокубках для вратаря Даниила Одоевского. Он стал самым молодым голкипером петербургского клуба в еврокубковой игре. На момент дебюта ему было 19 лет и 33 дня. Несмотря на то, что он сыграл "на ноль", у его ворот возникали опасные моменты - дважды от гола петербуржцев спасли штанги.

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Однако "Зенит" больше владел мячом, также петербургская команда, в отличие от "Бетиса", за 90 минут игрового времени сумела пробить в створ ворот (отмененный гол, как и удары в штанги, статистикой не учитываются). Во второй половине встречи гости создали больше моментов у ворот соперника, но многие из них так и не завершились ударами. После вылета "Зенита" Россия осталась 10-й Ничья "Зенита" и его вылет из Лиги Европы, а также результаты шотландских клубов не позволили России подняться на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В четверг "Селтик" на выезде проиграл норвежскому "Будё-Глимт" (0:2) в ответной встрече раунда плей-офф за право попасть в 1/8 финала Лиги конференций и завершил выступление в турнире. Однако "Рейнджерс" на аналогичной стадии Лиги Европы дома сыграл вничью с германской "Боруссией" из Дортмунда (2:2) и прошел в 1/8 финала благодаря выездной победе со счетом 4:2.

На данный момент у России в таблице коэффициентов УЕФА 34,482 балла. В активе Шотландии 34,700 балла. Отрыв нашей страны от идущей на 11-й позиции Сербии составляет 1,607 была. Она, в отличие от России, в следующем раунде еврокубков будет представлена двумя клубами - "Црвеной Звездой" в Лиге Европы и "Партизаном" в Лиге конференций. Россия до конца сезона-2021/22 может улучшить положение в таблице коэффициентов УЕФА. Страна будет представлена в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на вылет "Зенита". С этой стадии во втором по значимости европейском клубном турнире стартует московский "Спартак", который в первой части сезона выиграл группу с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Красно-белые узнают соперника по 1/8 финала 25 февраля, когда в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка этой стадии турнира. Игры на этом этапе состоятся 10 и 17 марта. Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 5,300) и 2022/23. Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов начисляется четыре бонусных очка, за первые два места в группе дается еще четыре очка. За первое место в группе Лиги Европы начисляется четыре очка, за выход клуба в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку, столько же дается за выход в полуфинал и финал Лиги конференций. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени. "В первом матче не хватило обороны, во втором - атаки" Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции оценил двухматчевое противостояние с "Бетисом". "В первом матче не хватило качественной игры в обороне, потому что пропускать дома три мяча не очень приятно. Это ставит под вопрос дальнейший выход в следующий этап. Что касается сегодняшнего матча, то играли хорошо, но не смогли забить", - сказал он.

По мнению наставника петербургского клуба, игра в Севилье была непростой и держала болельщиков в напряжении с первой и до последней минуты. "Были шансы забить и у "Бетиса", и у нас, особенно в концовке; был незасчитанный мяч, еще был хороший момент. По качеству провели неплохую игру, к сожалению, не смогли добиться нужного нам результата. Ребята сегодня сделали все, что могли, отдали все силы, старались победить, но не получилось", - добавил тренер. Также он похвалил вратаря Одоевского, который сыграл "на ноль" в первом в карьере еврокубковом матче. "Я думаю, что [он сыграл] хорошо, за исключением небольшой помарочки с выходом после стандарта во втором тайме. В остальном действовал хорошо, спокойно играл ногами", - отметил Семак. Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела в разговоре с ТАСС отметил, что в ответной игре против "Бетиса" петербуржцы слишком поздно начал играть в атаке. "Зенит" начал поздно играть в атаке, поэтому в конце не хватило времени. "Зениту" нужно было в начале матча начинать так играть, но они слишком поздно стали создавать моменты. Но все равно это провал, вылетели из кубка", - заявил чешский тренер. Бывший игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что "Зенит" в ответном матче наиграл как минимум на ничью, но проиграл в противостоянии с "Бетисом" сам себе. "Можно сказать, "Зенит" проиграл сам себе - если бы не индивидуальные ошибки, результат мог бы быть иным. Я еще после жеребьевки в декабре говорил - если бы играли через неделю, "Бетис" был бы фаворитом, а через два месяца никакого фаворита не будет. Уступили даже не из-за того, что пропустили три, а из-за того, что просто проиграли", - отметил он. В "Бетисе" не думали о результате первого матча Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини на послематчевой пресс-конференции отметил, что "Зенит" чуть больше владел мячом, но не создал ни одного явного голевого момента, который бы заставил вратаря Руи Силву вступить в игру. "Они больше владели мячом, после чего мы улучшили нашу игру и дважды попали в штангу с угловых. После этого у них было два момента в концовке", - подвел итоги матча в Севилье чилийский специалист, слова которого приводит пресс-служба УЕФА.