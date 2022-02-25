Путин удостоил госнаград росгвардейцев, ставших победителями и призерами Олимпиады

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград росгвардейцев - победителей и призеров Олимпиады в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Указом президента РФ спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Пекине, награждены государственными наградами. Среди награжденных семь военнослужащих войск национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ордена Александра Невского удостоен трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине и шестикратный призер Олимпийских игр капитан Александр Большунов. Орденом Почета награжден капитан Денис Спицов, на счету которого золото и серебро Олимпиады-2022 в лыжных гонках.

Ордена Дружбы удостоены майор Сергей Устюгов, обладатель золотой медали за победу в лыжной эстафете 4х10 км, победительницы женской лыжной эстафеты капитан Татьяна Сорина и младший сержант Вероника Степанова.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены бронзовый призер в шорт-треке на дистанции 1 500 метров капитан Семен Елистратов и обладатель бронзовой медали в ски-кроссе фристайлист Сергей Ридзик (прапорщик).

В составе олимпийской сборной России на Играх в Пекине военнослужащие Росгвардии боролись за награды в различных дисциплинах в семи видах спорта: лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл (ски-кросс), керлинг и скелетон. По итогам выступлений представители ведомства завоевали девять медалей.