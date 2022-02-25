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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки стали вторыми в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

В составе женской сборной России выступали Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумова EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Ирина Аввакумова
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 25 февраля. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе.

Россиянки Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова показали результат 783,9 балла. Победила команда Австрии (819,0), третьими стали словенки (783,4).

На Олимпийских играх в Пекине Ирма Махиня и Ирина Аввакумова стлаи серебряными призерами в смешанных командных соревнованиях вместе с Данилом Садреевым и Евгением Климовым.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин завершится в Хинценбахе 27 февраля.

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