Россиянки стали вторыми в командном турнире на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

ТАСС, 25 февраля. Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла второе место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе.

Россиянки Александра Кустова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Ирина Аввакумова показали результат 783,9 балла. Победила команда Австрии (819,0), третьими стали словенки (783,4).

На Олимпийских играх в Пекине Ирма Махиня и Ирина Аввакумова стлаи серебряными призерами в смешанных командных соревнованиях вместе с Данилом Садреевым и Евгением Климовым.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин завершится в Хинценбахе 27 февраля.