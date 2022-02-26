Камельзон: в поражении Медведева от Надаля на турнире в Мексике ничего удивительного нет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ничего удивительного в поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Мексике нет. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

"Не все меня слышат, но Надаль еще не ушел - он есть, он восстановил свою форму, он в уникальной форме находится, - сказал Камельзон. - Посмотрите, как он все выигрывает. Проигрыш Медведева неприятен. [Роджер] Федерер, [Новак] Джокович, Надаль - это ребята в переводе на наш язык "советской закалки", люди, которые не сдаются, всегда идут до конца. Ты выходишь на матч - выходи как на последний матч своей жизни, особенно когда ты выходишь на таких соперников - у них 20-летний опыт побед в Больших шлемах".

"В теннис можно быстро научиться играть, но быстро научиться выигрывать не все умеют. Не все эту мою фразу понимают. Очень жаль - счет средний, но два сета без борьбы. Теннисная жизнь требует постоянной творческой и изыскательной работы для того, чтобы держаться твердо наверху, и то, что Медведев проиграл, - ничего в этом удивительного не вижу, но сожаление есть", - добавил специалист.

Медведев проиграл Надалю в полуфинальном матче турнира АТР в мексиканском Акапулько со счетом 3:6, 3:6. В понедельник россиянин возглавит рейтинг АТР.