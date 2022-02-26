Список российских участников зимнего ЧМ по легкой атлетике утвердят на следующей неделе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намерен до середины следующей недели утвердить список легкоатлетов, которые получат право выступить на чемпионате мира в помещении в Белграде. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

С 25 по 27 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России по легкой атлетике, по его итогам будут определены российские участники мирового первенства, которое пройдет с 18 по 20 марта в Белграде.

"Я думаю, что уже в понедельник мы соберем тренерский совет, который будет рекомендовать президиуму спортсменов для участия в зимнем чемпионате мира, - сказала Привалова. - Тот к середине недели соберется, после чего будет определен окончательный состав на мировое первенство в Белград".

Привалова заметила, что окончательный список из 20 спортсменов, которые получат в этом сезоне право выступать на чемпионатах мира и Европы, еще не определен. "Но при его формировании прерогатива, думаю, будет отдаваться тем, кто сможет успешно выступить как зимой, так и летом. Одно место мы уже отдали Василию Мизинову, которому в начале марта предстоит выступление на чемпионате мира по ходьбе. Сама двадцатка будет формироваться постепенно", - заметила собеседница ТАСС.

На чемпионате мира в Белграде смогут выступить только те российские легкоатлеты, которые предварительно получили от международной федерации нейтральный статус.