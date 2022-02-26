Этап Кубка мира по ледолазанию в Тюмени отменили

ТЮМЕНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Третий этап Кубка мира по ледолазанию в дисциплинах "трудность" и "скорость" в Тюмени отменен. Об этом ТАСС сообщил президент областной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Соревнования должны были пройти с 4 по 6 марта.

"Все отменили", - сказал Гайнуллин. Он отметил, что сейчас прорабатывается вопрос организации других стартов на площадке. "Кубок России пытаемся "затащить" - согласование в министерстве идет. Раз спортсмены приехали и улететь не могут. Наверное, это будет местный старт открытый - Кубок России, дружба народов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что решение может быть принято в понедельник.

Ранее были отменены финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта, этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).