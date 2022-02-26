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ЧМ-2022 по футболу

Сборная Швеции заявила, что не будет играть в стыковом матче на ЧМ-2022 с россиянами

Победители в парах Россия - Польша и Швеция - Чехия должны сыграть в финальном стыковом матче

ТАСС, 26 февраля. Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года с командой России вне зависимости от места проведения игры. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта. Победитель 29 марта встретится с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько матчи с участием сборной России могут быть гарантированы с точки зрения безопасности в сложившейся ситуации, даже на нейтральной территории", - говорится в заявлении.

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