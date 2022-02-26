Прыгун с шестом Моргунов рассказал, что за последние полгода дважды болел коронавирусом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов за последние полгода дважды переболел коронавирусом, поэтому в настоящее время еще далек от своей лучшей формы. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Моргунов в субботу выиграл чемпионат России с результатом 5,75 метра. "Это был только третий мой старт в этом сезоне, - заметил спортсмен. - Почему так мало выступал? Перед началом сезона я проходил реабилитацию ахиллова сухожилия и зимой особых результатов не ждали. Думаем о лете, там будем прыгать высоко".

"Я переболел коронавирусом, и эта болезнь дала о себе знать. Похудел и почему-то никак не могу набрать прежний вес. Сейчас я вешу 71 кг, но уверенней чувствую, когда вес равен 75 кг. Сейчас мне не хватает мощи, в конце нет набегания, физически не могу заставить себя бежать", - добавил спортсмен.

По словам Моргунова, первый раз он заразился коронавирусом в октябре. "Очень тяжело болезнь протекала, я в жизни никогда так не болел. Потом я опять заболел в начале февраля перед самой "Русской зимой", - сказал спортсмен.

"Приехал тогда на разминку и почувствовал слабость. Температура поднялась, после чего было принято решение сняться, чтоб не заразить других, в первую очередь. А когда я после болезни в первый день пришел делать разминку, то чувствовал сильную слабость. Устал после того, как пробежал обычный разминочный круг", - признался Моргунов.