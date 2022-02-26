"Спартак" проиграл ЦСКА в первом матче чемпионата России под руководством Ваноли

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".

Голы забили Юсуф Языджи (49-я минута) и Бахтиёр Зайнутдинов (79).

"Спартак", который провел первый официальный матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли, располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.