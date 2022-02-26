"Спартак" проиграл ЦСКА в первом матче чемпионата России под руководством Ваноли

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".
Голы забили Юсуф Языджи (49-я минута) и Бахтиёр Зайнутдинов (79).
"Спартак", который провел первый официальный матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли, располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|13
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14