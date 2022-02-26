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Футбол в России

"Спартак" проиграл ЦСКА в первом матче чемпионата России под руководством Ваноли

Встреча завершилась домашней победой армейцев со счетом 2:0
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль и полузащитник "Спартака" Роман Зобнин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль и полузащитник "Спартака" Роман Зобнин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в гостевом матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".

Голы забили Юсуф Языджи (49-я минута) и Бахтиёр Зайнутдинов (79).

"Спартак", который провел первый официальный матч под руководством главного тренера Паоло Ваноли, располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Динамо19123436-2039
2Зенит18115244-2038
3Сочи19111732-2134
4ЦСКА19103623-1633
5Краснодар1885529-1829
6Локомотив1877424-1928
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1965820-2823
10Нижний Новгород1964919-3022
11Рубин1864823-2722
12Урал1947812-1919
13Арсенал19541021-3719
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1928916-3414

 

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