Динияр Билялетдинов рассказал, что не ожидал победы ЦСКА в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Динияр Билялетдинов не ждал победы ЦСКА над красно-белыми в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

"Честно, не ожидал, что ЦСКА выиграет, - сказал Билялетдинов. - "Спартак" все-таки перестроился как-то в зимнюю паузу, думал, что голы будут с их стороны точно. Вчера что-то не сложилось, посмотрим, что дальше будет. Отставание от ЦСКА увеличилось, составляет 10 очков. Армейцы борются за зону еврокубков".

В субботу ЦСКА в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:0.

"Спартаку" быстрее нужно наверстывать упущенное. Если не получится в ближайшие туры выдать серию из побед, то проблематично будет. Что касается ЦСКА, говорят, что клуб хорошо укрепился, новички хорошо смотрятся в команде", - добавил Билялетдинов.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах. "Спартак" с 23 очками располагается на девятой позиции.