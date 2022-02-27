Рижское "Динамо" объявило о выходе из состава Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 27 февраля. Рижское "Динамо" покинуло состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба латвийского клуба.

"Решение "Динамо" покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ", - заявил председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Сообщается, что это решение связано с ситуацией на Украине.

"Динамо" было основано в 2008 году, с сезона-2008/09 клуб выступал КХЛ. Лучшим результатом команды был выход в 1/4 финала Кубка Гагарина в 2010 и 2011 годах. В регулярном чемпионате сезона-2021/22 команда заняла последнее, 12-е место в Западной конференции, в 45 играх набрав 37 очков. В текущем сезоне регулярный чемпионат КХЛ был завершен досрочно.