Международный союз конькобежцев не планирует переносить или отменять ближайшие турниры

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) внимательно следит за развитием ситуации на Украине и на данный момент не планирует переносить или отменять ближайшие запланированные турниры. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Международный союз конькобежцев внимательно следит за развитием ситуации на Украине и считает безопасность спортсменов наивысшим приоритетом. ISU в случае необходимости готов оказать финансовую поддержку спортсменам", - говорится в заявлении.

Ранее из-за сложившейся ситуации на Украине исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с призывом к спортивным федерациям не использовать флаги России на международных соревнованиях, на которые не распространяются санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России, также сообщалось, что на соревнованиях под эгидой организаций не будет звучать гимн России. Впоследствии стало известно, что россияне отказались выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону. Также осуществляется перенос мероприятий, проведение которых было запланировано в России, например, финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, был перенесен в Париж.