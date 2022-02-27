В ВФЛА надеются, что прыгунья в длину Клишина вернется в спорт после декретного отпуска

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова надеется, что готовящаяся стать матерью прыгунья в длину Дарья Клишина со временем вернется в спорт. Об этом Привалова сообщила ТАСС.

"Даша в этом сезоне по понятным причинам не будет выступать, - заметила Привалова. - Я очень надеюсь, что у нее потом хватит сил, чтобы восстановиться, ведь Клишина - очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя. В истории легкой атлетики есть немало примеров, когда спортсменки возвращались после родов и достигали высоких результатов. Главное, чтобы было кому помочь".

В середине февраля 31-летняя Клишина, выигравшая в 2017 году серебро чемпионата мира в Лондоне, сообщила в соцсетях о своей беременности.

На Олимпиаде в Токио Клишина получила травму ноги во время квалификационных прыжков, после чего снялась с соревнований.