Прыгунья в высоту Чичерова призналась, что не ожидала победить на зимнем чемпионате России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, объявившая о завершении спортивной карьеры прошлым летом, не ожидала от себя, что сможет победить на зимнем чемпионате России в Москве. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Я очень рада и удивлена одновременно, - призналась Чичерова. - Не ожидала, что у меня будет такой результат. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести свой так называемый прощальный тур. И пока все неплохо получается".

Чичерова показала результат 1,94 м. Второе место заняла Кристина Королева, тройку лидеров замкнула Мария Ласицкене. Обе спортсменки показали результат 1,91 м, однако Ласицкене уступила из-за количества затраченных попыток.

На чемпионате России 2021 года в Чебоксарах Чичерова стала второй с результатом 1,88 м и объявила о завершении спортивной карьеры. 25 сентября спортсменка провела на своей родине в Белой Калитве фестиваль по прыжкам в высоту "Побеждай!", в котором приняла участие в качестве спортсменки. В январе 2022 года Чичерова выступила на легкоатлетическом турнире в Челябинске, где заняла второе место.

"Сейчас я выхожу в сектор и не знаю, чего от себя ожидать. И я очень благодарна людям, которые поддерживают меня и вдохновляют. Я пока не знаю, где буду выступать дальше. Это же я могу сказать про летний чемпионат России в Казани, долгосрочных планов я не строю", - заявила спортсменка.

Чичеровой 39 лет, она является победительницей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Спортсменка также выигрывала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира.