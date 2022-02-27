"Спартак" планирует провести ответный матч Лиги Европы с "Лейпцигом" в Баку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Баку является приоритетным местом проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы по футболу между российским "Спартаком" и германским "Лейпцигом". Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"Приоритетный вариант проведения матча с "Лейпцигом" - Баку, - сказал Зеленов. - Прорабатываем этот вариант с коллегами из Союза европейских футбольных ассоциаций. В начале недели ждем конкретики".

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о том, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под его эгидой, будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах.

Первый матч состоится 10 марта в Лейпциге, ответная встреча пройдет 17 марта на нейтральном поле.