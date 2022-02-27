Тарпищев считает, что Джокович и Надаль будут главными соперниками Медведева в сезоне

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль будут главными конкурентами Даниила Медведева за звание первой ракетки мира по итогам года. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев 28 февраля займет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над первой ракеткой мира Джоковичем в четвертьфинале турнира в Дубае.

"Даня самобытный. При таком росте он очень быстрый, у него неординарная техника, - сказал Тарпищев. - То, что его в детстве не сломали из-за особой техники, и его тренер [Екатерина] Крючкова не стала переделывать - это достижение тренера. Конкуренты за первую строчку в этом году у Дани будут Джокович и Надаль; и молодые, но молодежь не показывает стабильные результаты".

Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.