"Базель" проиграл "Цюриху" в матче чемпионата Швейцарии

ТАСС, 27 февраля. Футбольный клуб "Базель" проиграл в гостях "Цюриху" со счетом 2:4 в матче 23-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.

В составе победителей голами отметились Антонио Маркезано (8-я минута, с пенальти), Блаж Крамер (16), Деньян Ньонто (79), Никола Боранияшевич (90+5). У "Базеля" отличились Валентин Штокер (38) и Михаэль Ланг (90+1).

Российский нападающий Федор Чалов, выступающий за "Базель" на правах аренды, вышел на замену на 70-й минуте, но результативными действиями не отметился. Всего россиянин провел за швейцарский клуб четыре матча и отметился голевой передачей.

"Цюрих" занимает первое место в чемпионате Швейцарии, набрав 53 очка. "Базель" занимает третье место с 40 очками. В 24-м туре "Базель" сыграет дома против "Санкт-Галлена" 3 марта, "Цюрих" 2 марта на выезде встретится с "Люцерном".