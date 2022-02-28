FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении российского шахматиста Карякина

ТАСС, 28 февраля. Международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

FIDE осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции. Дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине FIDE. В воскресенье гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге FIDE. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).