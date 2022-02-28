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Шахматные турниры

FIDE открыла дисциплинарное дело в отношении российского шахматиста Карякина

В воскресенье гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине
Сергей Карякин Николай Галкин/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Международная шахматная федерация (FIDE) открыла дисциплинарное дело против российского гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

FIDE осудила публичное высказывание Карякиным своей политической позиции. Дело Карякина рассмотрит комиссия по этике и дисциплине FIDE. В воскресенье гроссмейстер опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России на Украине.

Карякину 32 года, он занимает 18-е место в рейтинге FIDE. В 2016 году россиянин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Теги
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