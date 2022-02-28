Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 28 февраля. Сборные России и Белоруссии не примут участия в чемпионате мира по хоккею 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

"Совет IIHF принял решение приостановить участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в каждой возрастной категории во всех соревнованиях или мероприятиях IIHF до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира в Финляндии пройдет с 13 по 29 мая.

Также российские хоккеисты не сыграют на чемпионатах мира среди игроков до 18 лет (21 апреля - 1 мая) и до 20 лет (даты не определены). Российские хоккеистки пропустят чемпионат мира (26 августа - 4 сентября), а также чемпионат мира среди игроков до 18 лет (даты не определены).