Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в Суперкубке ММА

ТАСС, 1 марта. Правление Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) решило приостановить членство сборных России и Белоруссии в составе организации из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба IМMAF.

В частности, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в Суперкубке ММА от промоушена BRAVE CF в рамках Международной бойцовской недели, который стартует в Бахрейне 8 марта. Участие в этих соревнованиях примет сборная Украины.

"Приостановление членства сборных России и Белоруссии в составе организации запретит федерациям участвовать во всех чемпионатах IMMAF в обозримом будущем. Этот шаг также препятствует организации мероприятий IMMAF в этих странах", - говорится в заявлении пресс-службы".

"Правление IMMAF с сожалением принимает это решение, поскольку мы верим в способность спорта объединять людей вне политики. Однако в связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены объединиться с мировым спортом, проявив солидарность с Украиной", - заявил президент IMMAF Керрит Браун.