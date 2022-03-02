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Фигурное катание

Фигуристка Косторная перешла от тренера Тутберидзе к Буяновой

Спортсменка является чемпионкой Европы 2020 года
Алена Косторная Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Косторная перешла в ЦСКА, в группу Буяновой", - сказал собеседник агентства. Позднее эту информацию ТАСС подтвердила сама фигуристка.

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Косторной 18 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года, а также победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

В декабре прошлого года фигуристка сломала руку на тренировке. Из-за этой травмы Косторная пропустила чемпионат России, проходивший в конце 2021 года в Санкт-Петербурге. Турнир являлся отборочным к Олимпийским играм в Пекине.

Косторная тренировалась в группе Тутберидзе до сезона-2019/20, а затем вместе с Александрой Трусовой перешла к Евгению Плющенко. В марте 2021 года спортсменка вернулась к Тутберидзе.

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Фигурное катание
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