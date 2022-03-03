Первая победа Ваноли и дубль Дивеева. "Спартак" и ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Матчи 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу прошли в среду во Владикавказе, Сочи и Москве. По их итогам определились еще три участника следующей стадии турнира. К московскому "Динамо", которое днем ранее разгромило "Нижний Новгород" (3:0), добавились "Алания", ЦСКА и "Спартак", обыгравшие тульский "Арсенал", "Сочи" и краснодарскую "Кубань" соответственно.

Самой результативной стала встреча "Спартака" и "Кубани". Красно-белые на "Открытие-Банк-Арене" разгромили представителя первого дивизиона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из Краснодара со счетом 6:1. Все шесть мячей в составе москвичей забили легионеры - хет-трик на счету ямайского новичка Шамара Николсона (20, 62 и 86-я минуты), который был признан лучшим игроком матча, дубль - у нидерландца Квинси Промеса (6, 17), еще один точный удар на счету шведа Джордана Ларссона (83). На 55-й минуте гости сумели уйти от "сухого" поражения благодаря автоголу капитана красно-белых Георгия Джикии. Тремя результативными передачами отметился полузащитник Даниил Хлусевич - еще один новичок "Спартака". В первом тайме он забил гол, который был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Во втором тайме в составе москвичей дебютировали защитник Никита Чернов и полузащитник Данил Пруцев. Оба игрока присоединились к красно-белым зимой, перейдя из самарских "Крыльев Советов". "Спартак" второй год подряд начал с домашней победы со счетом 6:1 - в 2021-м красно-белые с таким же счетом обыграли клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар". Эта победа стала первой для команды под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли, который сменил на этом посту португальца Руя Виторию. В первой официальной игре при итальянце красно-белые 26 февраля дома проиграли ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России. Игре предшествовал старт тура Кубка России - главный трофей турнира представили его двукратные обладатели в составе "Спартака" Егор Титов и Андрей Тихонов. Все желающие могли сфотографироваться с кумирами, а также получить их автографы. Однако болельщиков на матч пришло немного. Официально клуб не объявлял посещаемость встречи. Ваноли останется в "Спартаке" до последнего Игре против "Кубани" предшествовал негативный фон - к поражению от ЦСКА в дерби добавились санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 28 февраля организация объявила о недопуске российских клубов к соревнованиям под эгидой организаций из-за ситуации вокруг России и Украины. Таким образом, занявший первое место в группе Лиги Европы с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией" "Спартак" был лишен права сыграть в 1/8 финала второго по значимости еврокубка. Соперником красно-белых по этой стадии должен был стать германский "Лейпциг", который возглавляет бывший главный тренер москвичей Доменико Тедеско.

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"Конечно, это был тяжелый психологический удар, потому что "Спартак" заслуживал играть там, - сказал на послематчевой пресс-конференции Ваноли. - Но то, что происходит, выше нас, не можем на это влиять. Сейчас мы должны сконцентрироваться и делать все, что в наших силах, попробуем идти как можно дальше в чемпионате и кубке страны". После введения санкций со стороны УЕФА клубы РПЛ уже покинули два главных тренера - из "Локомотива" и "Краснодара" ушли германские специалисты Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке. "По поводу других клубов я ничего не могу сказать, - отметил главный тренер "Спартака". - Что касается нас, то мы уже сообщили и игрокам, и руководству, что мой тренерский штаб остается, мы все остаемся; будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол несет посыл к миру". "Я очень рад, рад за прежде всего команду, рад за болельщиков, потому что в прошлой игре мы их расстроили, - сказал Ваноли, комментируя исход матча против "Кубани". - Я рад за президента клуба, потому что он в сложной ситуации проявил себя хорошо. Поэтому очень рад этой победе". На вопрос о том, полностью ли прошла адаптация в команде Николсона и Хлусевича, итальянский специалист заявил, что обоим еще есть, над чем работать. "Но мне хотелось бы говорить о коллективных действиях, о команде, сейчас мы строим команду для будущего. Как я говорил, у нас есть семь футболистов младше 21 года. Мы очень хорошо поработали, да, "Спартак" - большой клуб, здесь иногда не хватает терпения, молодым футболистам не всегда дают [игровое] время, но будем надеяться", - добавил он. Ямаец Николсон после матча в разговоре с журналистами признался, что рад стать первым игроком "Спартака", оформившим хет-трик на домашнем стадионе. "Остаюсь ли в Москве? Да, я счастлив в "Спартаке", - сказал нападающий. Голы-близнецы для тренеров-близнецов За несколько минут до начала матча "Спартак" - "Кубань" завершился самый статусный по вывеске матч 1/8 финала Кубка России. Занимающий четвертое место в турнирной таблице РПЛ ЦСКА на выезде одержал волевую победу над "Сочи", который располагается на третьей строчке (2:1). Хозяева поля открыли счет после удара полузащитника Кристиана Нобоа (41), армейцы ответили на это дублем защитника Игоря Дивеева (60, 87). Оба мяча гости забили после подач с угловых, которые исполнял новичок московской команды Юсуф Языджи.

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