Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 3 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 5:3 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (9), Райан Строум (37), Патрик Немет (48), Крис Крайдер (52), Артемий Панарин (59, в пустые ворота). У "Сент-Луиса" отличились Райан О'Райлли (38-я минута), Иван Барбашев (39), Дэвид Перрон (40).

Барбашев забросил 17-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда "Сент-Луиса" 24 результативные передачи в 52 матчах. Панарин отметился двумя голевыми пасами, всего россиянин набрал 59 очков (15 голов + 44 передачи) за 49 игр. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 бросков.

"Рейнджерс" идут третьими в Столичном дивизионе с 73 очками за 54 игры. "Сент-Луис" набрал 70 очков в 53 матчах и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 5 марта в гостях против "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" в тот же день примут "Нью-Джерси".