Парсонс: МПК обеспечит безопасное возвращение российских паралимпийцев из Пекина

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) готов обеспечить безопасное возвращение российских паралимпийцев домой. Об этом журналистам сообщил президент комитета Эндрю Парсонс.

Ранее МПК сообщил о том, что российские и белорусские паралимпийцы не примут участие в Играх в Пекине.

"Мы работаем с двумя командами. Не могу дать детали, решение было принято два часа назад. Наша команда работает с ними, чтобы они могли безопасно добраться домой в кратчайшие сроки", - сказал Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.