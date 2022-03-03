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Паралимпиада-2022 в Пекине

Парсонс: МПК обеспечит безопасное возвращение российских паралимпийцев из Пекина

Глава Международного паралимпийского комитета отметил, что команда сможет безопасно добраться домой в кратчайшие сроки

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) готов обеспечить безопасное возвращение российских паралимпийцев домой. Об этом журналистам сообщил президент комитета Эндрю Парсонс.

Ранее МПК сообщил о том, что российские и белорусские паралимпийцы не примут участие в Играх в Пекине.

"Мы работаем с двумя командами. Не могу дать детали, решение было принято два часа назад. Наша команда работает с ними, чтобы они могли безопасно добраться домой в кратчайшие сроки", - сказал Парсонс.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

Теги
Парсонс, ЭндрюПаралимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
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