Парсонс допустил, что Паралимпийский комитет России может оспорить решение об отстранении

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Паралимпийские комитеты России и Белоруссии могут оспорить решение об отстранении от Паралимпийских игр в Пекине. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"Наша юридическая позиция не изменилась, - сказал Парсонс. - На наш взгляд, решение было принято правильное. Мы считаем, что Паралимпийские комитеты России и Белоруссии могут предпринять действия в правовом поле".

В среду Международный паралимпийский комитет допустил паралимпийцев из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.