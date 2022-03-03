В МПК назвали неприятной атмосферу в Паралимпийской деревне

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Атмосфера в Паралимпийской деревне на Играх в Пекине неприятная. Такое мнение на пресс-конференции высказал официальный представитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс.

"Отказы - это плохая реклама Паралимпийских игр, поэтому сегодня мы вернулись к стартовой линии, - сказал Спенс. - Вчера прилетела делегация Украины, атмосфера в Паралимпийской деревне неприятная. Игры должны быть обусловлены прекрасной атмосферой в деревнях, если мы не можем гарантировать безопасность в них, мы должны принимать меры".

"Мы хотели провести справедливые соревнования, - сказал президент МПК Эндрю Парсонс. - И посыл, который мы должны подать миру, это посыл инклюзивности. Атмосфера должна оставаться позитивной, сегодня утром, когда спортсмены услышали новость, их реакция показала - если бы мы не предприняли действий, ситуация могла бы ухудшиться".

В среду Международный паралимпийский комитет допустил паралимпийцев из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.