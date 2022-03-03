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Паралимпиада-2022 в Пекине

Парсонс: МПК удивила реакция многих национальных комитетов на допуск россиян к Играм

В четверг Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх в Пекине

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Масштабы реакции на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить до участия в Паралимпиаде в Пекине российских и белорусских спортсменов стали сюрпризом для организации. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.

В четверг МПК изменил свое решение и запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпиаде. Ранее организация допустила паралимпийцев из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

"Вчера мы приняли решение исходя из нашего устава и принципов, и ни один национальный паралимпийский комитет не сообщал нам, что не примет участие в Играх. Мы понимали, что некоторые не будут довольны нашим решением, но масштабы, уровень реакции стали для нас сюрпризом", - сказал Парсонс.

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.

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Парсонс, ЭндрюПаралимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
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