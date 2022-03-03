{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада-2022 в Пекине

Чернышенко: решения МОК и МПК в отношении российского спорта являются дискриминационными

Вице-премьер считает, что решения нужно оспорить в Спортивном арбитражном суде
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Односторонние решения международных спортивных организаций являются дискриминационными в отношении российских спортсменов и организаторов крупных турниров на территории России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

На эту тему
Матыцин: российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийсцев
Матыцин: российская сторона готовит иск в CAS на решение об отстранении паралимпийсцев

"Сегодня мы все находимся под беспрецедентным давлением, многие решения принимаются вопреки здравому смыслу. Но главное - разрушается гуманитарная миссия спорта, - сказал Чернышенко. - Сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет все-таки отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине".

"Считаю необходимым оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Прошу олимпийский комитет подготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой общероссийской федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие наших спортсменов и оперативно направить в правительство", - добавил он.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. В четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине.

Теги
Чернышев, Андрей ВладимировичПаралимпиада-2022 в Пекине
Бокс
Младший сын Константина Цзю успешно дебютировал в профессиональном боксе
Никита Цзю выиграл у австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде
Читать полностью