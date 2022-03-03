Чернышенко: решения МОК и МПК в отношении российского спорта являются дискриминационными

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Односторонние решения международных спортивных организаций являются дискриминационными в отношении российских спортсменов и организаторов крупных турниров на территории России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня мы все находимся под беспрецедентным давлением, многие решения принимаются вопреки здравому смыслу. Но главное - разрушается гуманитарная миссия спорта, - сказал Чернышенко. - Сегодня стало известно, что Международный паралимпийский комитет все-таки отстранил российских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Это решение носит дискриминационный характер и нарушает принципы гуманизма, учитывая еще и тот факт, что наши спортсмены уже находятся в Пекине".
"Считаю необходимым оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Прошу олимпийский комитет подготовить подробную информацию о сложившейся ситуации в отношении каждой общероссийской федерации, оценить риски по исключениям, запрету на участие наших спортсменов и оперативно направить в правительство", - добавил он.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. В четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине.