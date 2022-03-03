Глава ФМБА Скворцова назвала героями российских паралимпийцев

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы являются настоящими героями, а их стойкость и сила духа вызывают восхищение. Такое мнение выразила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, комментарий которой приводит пресс-служба ведомства.

В среду Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.

"За четырехлетний цикл подготовки вы, не зная усталости, готовились к участию в одном из самых престижных спортивных соревнований - зимних Паралимпийских играх в Пекине, - сказала Скворцова. - Мы восхищаемся силой вашего духа и стойкостью характера, вы для нас настоящие герои! Ваши мастерство, мужество, талант и способности уже привели вас на паралимпийский пьедестал почета, для нас вы уже победители!"

"На протяжении многих лет ваши несгибаемая воля и стремление к победе воодушевляют многих россиян и являются примером веры в себя и достижения своей цели. Оставайтесь сильными и не теряйте веры в добро. Мы всегда готовы подставить свое плечо! Всегда рядом, в любые времена", - добавила глава ФМБА.

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта.