Суд признал банкротом футбольный клуб "Мордовия"

ТАСС, 3 марта. Арбитражный суд Мордовии признал банкротом футбольный клуб "Мордовия", следует из данных картотеки суда.

"Признать банкротом", - указано в материалах дела на сайте суда.

Иск о признании футбольного клуба банкротом поступил в суд в июле 2021 года. Истцом выступила компания "Бьюти", задолженность клуба перед ней составила около 553 тыс. рублей. В августе 2021 года в отношении клуба была введена процедура наблюдения. По данным на декабрь 2021 года, в реестр включены требования кредиторов более чем на 85 млн рублей.

"Мордовия" выступала в Российской премьер-лиге в 2014-2016 годах, в Футбольной национальной лиге - в 2016-2017 и 2018-2020 годах. В 2020 году по итогам досрочно завершенного сезона в ФНЛ команда заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В итоге "Мордовия" потеряла профессиональный статус.

В феврале 2021 года глава региона Артем Здунов сообщил журналистам, что Мордовия пока не располагает средствами для содержания профессиональной футбольной команды, для чего требуется около 1 млрд рублей.