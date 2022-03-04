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Мировой футбол

Дубль Чалова спас "Базель" от поражения в матче чемпионата Швейцарии по футболу

Российский нападающий забил свои первые голы за швейцарский клуб
Нападающий футбольного клуба "Базель" Федор Чалов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Нападающий футбольного клуба "Базель" Федор Чалов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Футбольный клуб "Базель" дома со счетом 2:2 сыграл вничью с "Санкт-Галленом" в матче чемпионата Швейцарии.

В составе "Базеля" голы забил Федор Чалов (56-я и 83-я минуты). У "Санкт-Галлена" отличились Жереми Гиймено (20) и Квадво Дуа (22).

Для российского нападающего эти голы стали первыми в составе "Базеля". 1 февраля Чалов перешел в швейцарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Всего за "Базель" россиянин провел пять матчей, в которых также отметился одной результативной передачей.

"Базель" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 41 очко в 24 матчах. "Санкт-Галлен" располагается на шестой строчке, на счету команды 30 очков после 24 игр. Следующий матч в рамках национального первенства "Базель" проведет на выезде против "Лугано", их встреча пройдет 6 марта. "Санкт-Галлен" в этот же день сыграет дома против "Сьона".

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