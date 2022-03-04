Всероссийская федерация волейбола пока не будет заключать контракты с тренерами сборных

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отложила вопрос о заключении контрактов с главными тренерами мужской и женской сборных России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"На данный момент обсуждение тренеров сборных и календаря отложено. Повторное обсуждение пройдет на следующем президиуме, который состоится через месяц", - сказал собеседник агентства.

В пятницу состоялся президиум ВФВ, который обсуждал будущее национальных команд и их наставников. Контракты главного тренера мужской сборной России Туомаса Саммельвуо и женской национальной команды Серджо Бузато истекли 31 декабря 2021 года.