Тарасова: фигуристка Петросян заслуженно победила на этапе Гран-при в Сочи

Второе место на соревнованиях заняла Софья Самоделкина, третье - Александра Трусова

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заслуженно выиграла второй этап Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Сочи. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Соревнования завершились в воскресенье. Второе место заняла Софья Самоделкина, третье - серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из группы Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской, у которой тренируется Самоделкина.

"Не хочу сейчас говорить о ней [Трусовой], причем она перешла от выдающегося тренера. Конечно, Петросян победила заслуженно. Пока комментировать программы их всех не хочу", - сказала Тарасова.