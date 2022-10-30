Авербух назвал фигуристку Петросян очередным талантом из штаба Тутберидзе

15-летняя спортсменка в воскресенье выиграла второй этап Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян является очередным талантом из тренерской группы Этери Тутберидзе. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

30 октября Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи, набрав по сумме двух программ 239,31 балла. Фигуристка выполнила три четверных прыжка в произвольной программе - четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, сольный четверной тулуп с касанием льда рукой и второй ногой на выезде и четверной риттбергер с падением.

"Петросян - прекрасная девочка, очередной талант из штаба Этери Тутберидзе. Желаю ей всего самого хорошего", - сказал Авербух.

Петросян 15 лет, фигуристка является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Она становилась победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.