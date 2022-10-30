Фигурист Гуменник объяснил, почему не снижает количество четверных прыжков в программах

В воскресенье спортсмен выступил с произвольной программой на втором этапе Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник мог бы сократить количество четверных прыжков в своих программах, но это было бы скучно и неинтересно для него. Об этом Гуменник рассказал журналистам в воскресенье.

В воскресенье Гуменник выступил с произвольной программой на втором этапе Гран-при России в Сочи и набрал 236,63 балла по сумме двух прокатов.

"Не получился риттбергер, я приехал сюда и на второй день забыл, как его делать. Сложно сказать, кажется, что делаешь все правильно, но что-то не получается. Все исправляется подбором, и мне казалось, что я его подобрал. До тройного акселя просто не дожил, у меня был коронавирус, я долго втягивался, свою дыхательную систему недостаточно натренировал. Может быть, если рационально подумать, мне не стоит столько четверных прыгать, но тогда станет скучно, это будет не так интересно", - сказал Гуменник.

Также он рассказал, как ему удается совмещать учебу в университете и тренировки. "Мне еле-еле удается совмещать. Стараюсь все сделать с качеством, сначала давали азы, а сейчас идет настоящее обучение. Бывает трудно, иногда ничего не понимаю, но пока справляюсь", - отметил Гуменник.

Гуменнику 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21 - спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.