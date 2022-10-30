Карякин считает, что Непомнящий находится в лучшей форме перед финалом, чем Накамура

В воскресенье россиянин сыграет в финале чемпионата мира по шахматам Фишера с Хикару Накамурой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура имеют равные шансы на победу в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, однако российский гроссмейстер находится в лучшей форме, чем соперник, благодаря победе над лидером мирового рейтинга норвежцем Магнусом Карлсеном в полуфинале турнира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал российский шахматист Сергей Карякин.

В субботу Непомнящий со счетом 3:1 победил Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера, в котором встретится с Накамурой.

"Это другая игра, не то, к чему мы привыкли. Полностью нивелируется роль дебютной подготовки, а в современных шахматах как раз дебюту уделяются огромное время и внимание. Я бы играл чаще в турнирах по шахматам Фишера и не пренебрегал бы ими, но турниры, которые проводились, - чаще развлекательные и несерьезные. Турнир, который сейчас проводится, пожалуй, первый такой серьезный", - сказал Карякин.

"Перед финалом у Яна и Накамуры равные расклады. И в обычных шахматах я бы сказал, что шансы 50 на 50. Оба показали, что в хорошей форме. Ян, может, чуть в лучшей, так как обыграл Карлсена", - добавил он.

Шахматы Фишера отличаются от обычных тем, что фигуры на первом и восьмом рядах за пешками расставлены случайным образом симметрично друг другу. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к игре. Идею такого варианта придумал 11-й чемпион мира американец Бобби Фишер. Турнир завершится 30 октября.