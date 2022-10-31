Колосков считает, что российские футболисты в будущем не смогут сыграть с боснийцами

Вячеслав Колосков отметил, что не стоит обращаться к Боснии и Герцеговине позднее для проведения товарищеского матча

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не сможет сыграть в будущем с командой Боснии и Герцеговины. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

31 октября пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины сообщила, что исполнительный совет организации отказался от проведения товарищеского матча с командой России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Президент союза Вико Желькович заявил, что игра будет перенесена на будущее.

"Ничего не перенесли, матч отменили, сказали, что в будущем когда-нибудь сыграем, но это рассчитано на наивных людей, - сказал Колосков. - Для меня было понятно еще полтора месяца назад, когда я понял, что внутри федерации нет единства, что матча не будет, это было очевидно. Нужно понимать, что это звенья одной цепи, пока УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] и ФИФА [Международная федерация футбола] не снимут с нас санкции в виде запрета на проведение официальных матчей, никто в Европе с нами играть не будет".

Колосков отметил, что не стоит обращаться к Боснии и Герцеговине позднее для проведения товарищеского матча. "Не стоит. Инициатива была от них, нужно подождать. Пока к нашему футболу есть санкции, никаких матчей в Европе не будет", - добавил Колосков.

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых был капитан команды Эдин Джеко.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций до дополнительного уведомления.