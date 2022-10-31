Бетина Попова оценила новую программу фигуристки Трусовой

1 октября стало известно, что Александра Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской, где фигуристке поставили новую программу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новая программа вице-чемпионки Олимпиады Александры Трусовой хороша, но нуждается в доработке. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала хореограф и тренер Бетина Попова.

30 октября Трусова заняла третье место на этапе Гран-при России в Сочи, первой стала Аделия Петросян, второй - Софья Самоделкина. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской. В группе Соколовской Трусовой поставили новую программу.

"Короткая программа у Саши неплохая, но видно, конечно, что совсем критически мало времени было проведено в ней, просто немного не хватило точности и уверенности в движениях. Произвольную, к сожалению, пока не удалось рассмотреть, потому что был ряд ошибок, которые постоянно выключали из программы. Но это только начало пути этих программ, в будущем они будут накатываться. В целом Саша молодец - сохранить четверные прыжки, а главное, мотивацию и силу выступать после олимпийского сезона в момент переходного возраста сложно и заслуживает уважения и восхищения", - сказала Попова.

Трусовой 18 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022).