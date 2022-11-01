Бетина Попова считает, что фигуристы Хавронина и Чиризано стремительно прогрессируют

В воскресенье дуэт Хаврониной и Чиризано стал вторым на этапе Гран-при России в Сочи

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, показали большой прогресс по сравнению с контрольными прокатами, их произвольный танец пролетел на одном дыхании. Такое мнение ТАСС во вторник высказала хореограф и тренер Бетина Попова.

В воскресенье дуэт Хаврониной и Чиризано стал вторым на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

"Ирина с Дарио допустили ошибку на хореоэлементе, но стоимость хореоэлемента не столь велика. Была видна проделанная работа с контрольных прокатов, и произвольный танец пролетел буквально на одном дыхании, очень уверенно. Но это как было на трансляции, вживую это, конечно, могло быть иначе", - сказала Попова.

Хаврониной 18 лет, Чиризано 21 год. Они являются победителями юношеских Олимпийских игр 2020 года.