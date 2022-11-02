Янчук считает, что теннисисту Медведеву не хватило выдержки в матче против де Минаура

Российский спортсмен потерпел поражение в игре второго тура турнира в Париже

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву не хватило выдержки в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже против австралийца Алекса де Минаура. Такое мнение ТАСС в среду высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

2 ноября Медведев проиграл де Минауру со счетом 4:6, 6:2, 5:7.

"Даниил расстроил, он не сумел сыграть на своем уровне, последний гейм нужно было выигрывать, чтобы продолжать борьбу. Матч был упорный, очень зрелищный и интересный. Де Минаур играл очень напористо и стабильно, у него было некоторое преимущество в том, что он играл в атакующем стиле. Медведеву не хватило выдержки, те ошибки, что он допустил на своей подаче в последнем гейме, - это просто провал. Нужно сделать правильные выводы и работать над тем, чтобы прибавить в остроте атакующих действий", - сказал Янчук.

"В конце он потерял контроль над собой. Он ушел в очень озлобленном, огорченном настроении, что-то ему очень сильно мешало. Тем не менее матч получился, очень трудно Даниила упрекать. Ничего страшного в поражении нет, от этого матча уже ничего не зависело, Медведев попал уже на Итоговый [турнир ATP], поэтому надо к нему подготовиться", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 26 лет, он занимает третье место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.