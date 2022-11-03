Чесноков считает, что теннисист Хачанов физически просел в матче против Джоковича

В четверг россиянин в двух сетах уступил представителю Сербии на турнире во Франции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов физически просел после первого сета матча третьего круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже против серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Джоковича, который является действующим победителя турнира. Хачанов и Джокович встречались в финале турнира в Париже в 2018 году, тогда победу одержал россиянин - 7:5, 6:4.

"Хачанов хорошо брыкался в первом сете, как мог, он играл под давлением Джоковича. Новак так направлял мяч, что Карен то вправо побежит, потом влево или за укороченным, поэтому после первой партии он подсел. Во втором сете Джокович его просто съел с потрохами, можно сказать", - сказал Чесноков.

"Даже во второй партии, когда Хачанов повел 40:0 на своей подаче, он с огромным трудом выиграл этот гейм. Джокович играл сегодня здорово, мне он очень понравился", - добавил собеседник агентства.

Хачанову 26 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Джоковичу 35 лет, он располагается на седьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP. Джокович одержал 21 победу на турнирах Болшого шлема: девять - на Открытом чемпионате Австралии, семь - на Уимблдоне, три - на Открытом чемпионате США и две - на Открытом чемпионате Франции. Также теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович - рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).